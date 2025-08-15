The Holdovers regissør: Gjør filmen din så kort som mulig

HQ

Klipp den ned. Og så kutt den igjen. Det er Oscar-vinneren Alexander Paynes kontante budskap til Hollywood, etter hvert som han blir stadig mer lei av dagens maratonlange filmer. Filmskaperen bak Sideways og The Holdovers sier at han nå foretrekker eldre filmer, der fokuset lå på å fortelle en historie så effektivt som mulig - i stedet for å dynge på med halvtimeslange sekvenser av action, eksplosjoner og pretensiøst svada.

På filmfestivalen i Locarno forklarte Payne :

"Gamle filmer er mye bedre laget, mer litterære, mer økonomiske, mer effektive, mer interessert i å bare fortelle en historie og ikke være pretensiøse. Jeg setter virkelig pris på narrativ økonomi. Jeg kunne ikke vært mindre interessert i de nye filmene. Jeg ser så mange filmer som er tre eller fire timer lange, uten at det er noen god grunn til det. Og jeg sitter i mange moderne filmer og sier: "Kutt, kutt. Jeg skjønner det. Klipp."

Payne har uttrykt lignende kritikk før, og har oppfordret andre regissører til å kutte så mye som mulig. Og han går foran med et godt eksempel - hans siste filmer varer mellom 115 og 135 minutter, noe som er langt unna dagens maratonkinoopplevelser.

Er du enig med Payne? Bør filmer være kortere?