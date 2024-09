Perfectly Paranormal med spilldesigner Ozan Drøsdal i spissen har det for vane å finne på helsprøe og absurde konsept for sine spill og kjøre dem fullt ut. Vi så det med Manual Samuel, et spill hvor hovedrollefiguren får en ny sjanse av Døden forutsatt at han klarer å kontrollere alle kroppsfunksjoner manuelt i 24 timer. Vi så det igjen med Helheim Hassle, spillet om den pasifistiske vikingen Bjørn som kunne ta av seg lemmene sine og kombinere dem fritt igjen. Nå er det himmel og helvete som står for tur i The Holy Gosh Darn (eller Den Hellige Fy Flate, som det så eminent heter på norsk).

Samme tirsdag som de to foregående spillene sitter englene Cassiel og Puriel i himmelen og tipper hvilke hunderaser som blir sluppet inn av Sankt Peter (alle hunder kommer nemlig automatisk til himmelen, så nå har vi endelig fasiten på dette store teologiske spørsmålet). Det hele tar brått en dramatisk vending klokka seks, da en bråte med gjenferd flyr inn gjennom himmelens gullporter og sprenger hele himmelriket i fillebiter. Cassiel får vite at det eneste som kan stoppe gjenferdene er The Holy Gosh Darn, en mystisk gjenstand med så ufattelig stor kraft at det er låst inni det dypeste hvelvet i himmelriket. For å kunne hente The Holy Gosh Darn i tide må Cassiel derfor alliere seg med Døden, som gir henne en klokke med evnen til å skru tiden opptil seks timer tilbake - tenk tidsvenderen i Harry Potter, bare at denne har Døden boende inni seg som jatter og kommer med tips i tide og utide.

Fortellingen står naturlig nok i sentrum her, og gjennom spillets timer introduseres vi for mange festlige tolkninger av både himmel og helveter (i flertall). Her serveres du ikke akkurat dyptgående teologi (for mer av den slags anbefales heller det eminente Pentiment), men en helhetlig parodisk historie med et latterlig persongalleri som gir deg en cocktail med hint av South Park, Monty Python og pek-og-klikkspillene til LucasArts. Det hele kunne fort endt opp som insensitiv smørje med mer stikk enn substans, men Perfectly Paranormal klarer i det store og det hele å servere et sarkastisk skråblikk på de evige jaktmarker som underholder uten å gå for langt.

Store deler av fortellingen og rollefigurene du møter på vil fremkalle både smil og latter, samtidig som at ikke alt treffer like godt. Spesielt Dødens humor og talemåte kan ofte føles anstrengt og fungere mot sin hensikt, noe som ikke tjener til spillets fordel ettersom han har en såpass stor birolle. Slutten lander heller ikke helt så godt som den burde, men i det store og det hele er både humor og historie absolutt på plass i et spill som fikk meg til å le mye mer enn forventet.

Spillmekanikkene er ikke spesielt kompliserte å sette seg inn i. Du beveger deg i et todimensjonalt landskap med et moderne pek-og-klikk-oppsett, der en rekke bisarre gåter må løses i en bestemt rekkefølge. Med bare seks timer til rådighet har du ikke mye tid å gå på, men det er her Dødens klokke kommer inn i bildet. Når du har lært deg en hemmelighet eller fått informasjonen du trenger, kan du spole tiden tilbake og hoppe rett frem til poenget uten å jatte med på meningsløse anekdoter en gang til. På den måten sparer du tid, men hvis du ikke tar hensyn og fremskynder samtalen for mye vil folk bli fornærmet og nekte å prate videre med deg, slik at du må spole tiden tilbake igjen. Gåtene er som spillet ellers krydret med humor, slik at det hele føles som et LucasArts-spill blandet med tidsmekanikkene fra Braid eller Life is Strange. Det høres kanskje komplisert ut på papiret, men gåtene i The Holy Gosh Darn følger en overraskende naturlig progresjon som sjelden er vanskelige å finne ut av, selv om du noen ganger må bruke de små grå.

Noe av det som imponerer mest med The Holy Gosh Darn er alle bakgrunnsdetaljene og de små kuriositetene som utviklerne har klart å veve inn for den observante spilleren. Spillet er slettes ingen søndagsskole, men sjelden har jeg sett et spill som gir deg større utbytte for alle de timene du eventuelt gikk der. Her krydres opplevelsen med bibelreferanser i øst og vest, spesielt fra Johannes' åpenbaring (den beste boka, ifølge spillet selv). Bisarre livsvesener med absurde mengder øyne og ører, tjuefire eldste som vandrer rundt i himmelen og gjør all slags ugagn og en gigantisk gudetrone som ingen kan sitte på for ikke å utløse et stort apokalyptisk paradoks er bare noen av de artige detaljene som er slengt inn for å gjøre opplevelsen enda mer sprudlende og helsprø. Om du foretrekker bibelreferanser av den gammeltestamentlige sorten kan spillet skimte med noen fantastiske bilder og malerier i bakgrunnen, ofte med ganske kreative og parodiske tolkninger av kjente og ukjente bibelhistorier. Kan du lese runer og hebraisk ligger det dessuten enda mer snacks og venter på deg. Noen referanser av den litt mer norske sorten vil helt klart gå utenlandske spillere hus fordi, men uansett er jeg imponert over hvor mye arbeid som er lagt ned i denne delen av The Holy Gosh Darn. Det som fort kunne blitt redusert til generisk staffasje har i stedet blitt en rik del av spillopplevelsen, hvor det å finne og dekode alle detaljene og referansene blir et slags minispill i seg selv.

Det hele pakkes inn i en audiovisuell stil som rammer inn den absurde humoren på kledelig vis. Den visuelle stilen er noenlunde den samme vi har sett fra studioet tidligere, med overdrevne karikaturer og et fargevalg som kan gi enkelte assosiasjoner til South Park. Musikken fra Bear and Cat (Teslagrad 2, World to the West) kler også de ulike scenariene godt, med alt fra himmelsk koralmusikk til mer absurde toner når konteksten krever det. Stemmeskuespillet er også jevnt over godt, med prestasjoner fra både inn- og utland som leverer varene.

Om dette var alt det var å si om The Holy Gosh Darn hadde saken vært grei, men spillet har også noen tekniske svakheter som forringer opplevelsen. Selve flyten er det ingenting å si på, og det er forfriskende å kunne melde at spillet kjører uten noen synlige fall i bildefrekvens eller kritiske bugs av noe som helst slag. Det som imidlertid tar deg ut av opplevelsen er alle skrivefeilene, spesielt i den norske oversettelsen. Her burde spillet vært gjennom noen ekstra runder med korrekturlesing før lansering, for det er dessverre ikke få tilfeller det er snakk om her. Dialogen i spillet går dessuten i et høyt tempo, og uavhengig av om du har norsk eller engelsk tekst vil snakkeboblene gå automatisk videre i takt med stemmeskuespillet. Dette gir dialogen en mye mer naturlig flyt, men dersom man har behov for å lese tekst og i tillegg sliter med å lese i høyt tempo vil ikke The Holy Gosh Darn spille på lag med deg. Det må også nevnes at PC-versjonen ikke kommer med muligheter for å endre knappeoppsett, noe som alltid er et minus, spesielt i dette tilfellet hvor noen av funksjonene gjerne kunne vært byttet om på tastaturet (håndkontroll-oppsettet er på sin side bedre optimalisert).

Jeg gikk ikke inn gjennom perleporten i The Holy Gosh Darn med altfor store forventninger, men endte til slutt opp med å bli positivt overrasket over denne guddommelige komedien. Et spill som lener seg såpass tungt på humor vil naturligvis alltid være betinget av smak og personlig preferanse, og riktignok treffer ikke manuset og vitsene hundre prosent heller, men Perfectly Paranormals absurde reise gjennom himmel og helveter viser seg å by på mye smil og latter. Enten man er ny til studioets såkalte Tirsdagstrilogi eller har fulgt historien siden 2016 vil det være noe å hente her for den som vil ha en litt annerledes pek-og-klikkopplevelse. Bare sørg for å la den røde lærer-pennen ligge i skuffen ...