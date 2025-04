The Horror at Highrook-kortspillet treffer Steam 1. mai

HQ

Denne morgenen indie-utvikler Nullpointer Games annonsert at tittelen The Horror at Highrook lanseres i et par uker, på Mai 1, via Steam. Spillet er et narrativt okkult kort-RPG, og kunngjøringen ble gjort offisiell på Lovecraftian Days-arrangementet, sammen med en ny trailer. Vi lar den ligge nedenfor slik at du kan se hva du synes.

Dette nye prosjektet inviterer spillere til å gå inn i Highrook Manor på jakt etter Ackeron-familien, en adelig familie som forsvant sporløst. Ryktene antyder pakter med skyggene og omgang med mystiske vesener. Spillerne må lede et team av etterforskere av det okkulte. Karakterer inkluderer: Vitali (den lærde), Astor (mekanikeren), Atticus (kjeltringen) og Caligar (pestdoktoren). Utforskningen av Ackeron-herskapshuset vil føre til møter med utenomjordiske vesener på grunn av den forbannede eiendommen.

The Horror of Highrook byr på brettspillinspirert spilling, berøringsbasert mekanikk og kortbasert kunstverk. I tillegg utspiller det seg en gotisk skrekkfortelling etter hvert som herskapshuset avslører sine mørke hemmeligheter.

Noen av funksjonene du bør holde utkikk etter, er utforskningen av en marerittaktig setting, inspirert av en viktoriansk verden i slekt med H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe og Bram Stoker. Du blir introdusert til mørkets kunst, og kombinerer karakterer, gjenstander og steder for å skape okkulte verktøy, eliksirer og ritualer. Du skal styre et team av karakterer fra elitelaugene, med unike ferdigheter og synspunkter. Og for å fullføre spillet må du avdekke mysteriene ved å fullføre utfordringer som låser opp flere områder, gjenstander eller figurer.

Du kan spille en demo på Steam som inkluderer det første kapittelet i tittelen - er du klar til å miste forstanden?