The House of the Dead 2: Remake kommer til PC og konsoller denne våren

På slutten av 90-tallet fikk fansen muligheten til å oppleve den fantastisk underholdende railshooteren The House of the Dead -serien. Årtusenskiftet ble til og med avsluttet med The House of the Dead 2, et spill som i likhet med forgjengeren ble et kjært innslag i spillehaller over hele verden. Hvis du gikk glipp av hypen som var The House of the Dead 2 på slutten av 90-tallet, har vi noen gode nyheter til deg.

Utvikleren Megapixel Studio har avslørt at The House of the Dead 2: Remake snart vil dukke opp på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch. Denne nye versjonen med drastisk forbedret grafikk og grafikk vil lanseres våren 2025, og nå som den datoen rykker stadig nærmere, kan du nå sjekke ut kunngjøringstraileren for spillet nedenfor.

Det skal sies at vi ennå ikke vet en nøyaktig utgivelsesdato, noe som betyr at vi må holde oss oppdatert for å høre mer på den fronten.

Er du spent på mer The House of the Dead?