The House of the Dead 2: Remake lanseres i august

Som vi kunne rapportere tidligere i år, planlegger Sega et comeback for sin klassiske The House of the Dead-serie. Spillene var umåtelig populære i andre halvdel av 90-tallet, og lot oss sprenge zombier med lyspistoler i vanvittig cheezy kampanjer.

Nå er det satt en premieredato for The House of the Dead 2: Remake, og vi trenger tydeligvis ikke vente så veldig lenge på å komme i gang med zombieslakten. Allerede 7. august er det premieretid, men bare for PC og Switch. Det vil også lanseres for både PlayStation og Xbox, men først på et senere tidspunkt.

Likevel har GamingBolt informasjon om disse utgivelsene, og via et intervju med utviklerne avslører det at det vil være mulig å spille spillet på PlayStation 5 Pro og Xbox Series X i nær 4K med 120 bilder per sekund :

"Vår basisoppløsning på tvers av alle plattformer er 1080p, selv om både standardversjoner av PS5- og Xbox Series-konsoller konsekvent presser nærmere 4K i praksis. Når det gjelder ytelse, sikter vi mot en stabil 60 FPS på basisversjonene av hver plattform. For PS5 Pro og Xbox Series X vil spillet støtte opptil 120 FPS, noe som gir en enda jevnere opplevelse for spillere med kompatible skjermer."

Selv om historien definitivt ikke er det viktigste i et spill som dette, kan vi ikke la være å dele denne kultklassikeren. Slik skal en god zombiehistorie se ut, det er alt du trenger for å ha det gøy :

"I februar 2000 ble en liten by plutselig overkjørt av fiendtlige skapninger. To AMS-agenter, James Taylor og Gary Stewart, ble sendt ut for å undersøke saken. Da de kom frem, oppdaget de at situasjonen lignet på Curien Mansion-hendelsen fra 1998. De var fast bestemt på å finne kilden til angrepet, og begynte å skyte seg vei gjennom horder av skapninger."