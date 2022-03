The House of the Dead Remake kommer neste måned

HQ

Som vi allerede visste, får det klassiske zombie-skytespillet The House of the Dead en remake på Nintendo Switch. Nøyaktig når det skulle skje har vært uvisst frem til nå, men i helgen bestemte utgiver Forever Entertainment og utvikler MegaPixel Studio seg for å endelig avsløre datoen.

Via et innlegg på spillets offisielle Twitter-konto fikk vi vite at The House of the Dead Remake kommer til Nintendos hybridkonsoll 7. april. Vi ble også informert om at forhåndsbestillingene åpner 31. mars og at det kan legges til i ønskelisten din nå.

Spillet har fått en PEGI 18-rating og du kan se den nyeste traileren nedenfor.