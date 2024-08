The House of Usher-skaperen "ville absolutt elsket å være en del av" James Gunns DC-univers

HQ

Mike Flanagan har skremt vettet av Netflix-abonnenter helt siden han lanserte TV-serien The Haunting of Hill House i 2018, som han deretter fulgte opp med The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass og fjorårets hit The Fall of the House of Usher.

Men kanskje HBO Max er der vi finner ham i fremtiden. Da han ble spurt under Toronto FanExpo om han kunne tenke seg å gjøre noe DC-relatert, svarte han :

"Jeg har alltid vært en stor fan av James Gunn som person og filmskaper, og det er et univers jeg absolutt ville elsket å være en del av."

James Gunn starter sitt nye DC-univers for alvor 11. juli neste år, når Superman kommer på kino, men faktisk er universet allerede i full gang med å rulle ut i desember, når den animerte serien Creature Commandos har premiere.

Hva tror du, kan Flanagan tilføre noe til DC-universet med sin egen serie eller film, og hvilken helt ville passe godt?