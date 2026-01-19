The Housemaid er Sydney Sweeneys største hit hittil

HQ

Skrekkfilmen The Housemaid er for tiden en suksess på kino, og folk strømmer til kinoene for å følge Sydney Sweeney som hushjelp i Amanda Seyfrieds tilsynelatende særegne husholdning, og det ser også ut til at Sweeneys karakter har noe mistenkelig på gang.

Dette har resultert i at filmen har spilt inn 247,3 millioner dollar på kino etter fem uker, noe som gjør den til den mest suksessrike filmen noensinne med Sydney Sweeney i hovedrollen. ScreenRant påpeker at Once Upon a Time in Hollywood, som også hadde Sweeney i hovedrollen, tjente inn 377,4 millioner dollar. Hun hadde imidlertid bare en mindre rolle i den filmen.

Sweeney er ikke den eneste som setter rekorder med filmen, da regissør Paul Feig også har grunn til å feire. Dette er nå hans nest mest innbringende film noensinne, kun slått av Bridesmaids fra 2011, som nådde 289,6 millioner dollar. Et resultat som nå kan bli utfordret.

Det er allerede bekreftet at det kommer en oppfølger til The Housemaid, så vi kan forvente at serien vil fortsette å levere grøssere i fremtiden.