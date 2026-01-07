The Housemaid Oppfølger bestilt av Lionsgate etter imponerende billettsalg

HQ

Lionsgate har funnet seg en vinner i The Housemaid. Filmen har debutert på kinoer over hele verden og har vist seg å være litt av en suksess, med over 130 millioner dollar i billettsalg på bare litt over to uker, noe som har fått produksjonsselskapet til å trykke på avtrekkeren og bestemme seg for å utvide serien.

I følge Variety har en oppfølger til The Housemaid blitt bestilt, og filmen skal i det minste se både regissør Paul Feig og stjernene Sydney Sweeney og Michele Morrone komme tilbake. Det bemerkes i rapporten at det har vært stort håp om at filmen ville lykkes, med arbeid som allerede er måneder i gang med å legge grunnlaget for den andre og til og med en avgjørende tredje del, hvis den skulle få nikk for en endelig film. Dette betyr at produksjonen av denne oppfølgeren kan starte så snart som senere i år, med en mulig premieredato i 2027.

The Housemaid har vært en stor hit for Lionsgate, ettersom de 130 millioner dollarene filmen har spilt inn så langt overgår budsjettet på rundt 35 millioner dollar. Denne oppfølgeren forventes å hete The Housemaid's Secret og vil filmatisere den andre delen i trilogien skrevet av forfatteren Freida McFadden.