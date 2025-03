The Hunger Games kommer til scenen for første gang i oktober

The Hunger Games er i ferd med å gå fra bøker og film til scenen som The Hunger Games: On Stage ser ut til å få premiere senere i år i London.

Vi har sett mange suksessrike filmer gå over til scenen, og Harry Potter og det forbannede barnet kommer til å minne oss på at den også opprinnelig kom fra en populær bokserie. I motsetning til den forestillingen, ser The Hunger Games: On Stage imidlertid ut til å adaptere den første boken av Suzanne Collins.

Forestillingen har premiere på Troubadour Canary Wharf Theatre, et nytt teater som er bygget for forestillingen. Billetter vil være tilgjengelige fra 25. mars for forhåndssalg, og du kan registrere deg for prioritert tilgang via forestillingens nettside. Foreløpig ser det ut til at forestillingene forblir i London, og premieren på den første forestillingen er 20. oktober.

