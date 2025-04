The Hunger Games: Sunrise on the Reaping kommer på kino i november 2026

Haymitch Abernathy er en av fansenes favorittkarakterer i de originale Hunger Games-filmene og -bøkene, og leserne har alltid ønsket å vite hvordan han overlevde lekene sine, som sies å være en av de blodigste i en serie av voldelige hendelser.

Romanen Sunrise on the Reaping kom ut i forrige måned, og en filmatisering er ikke langt unna. Dette er den andre prequel-boken i Suzanne Collins' Hunger Games-verden, og på dette tidspunktet vet studioene hvor mye penger denne IP-en er, og Lionsgate har gitt oss en kort teaser for Sunrise on the Reaping-filmen.

Sunrise on the Reaping kommer på kino den 20. november 2026. Det er godt over et år å vente og unngå spoilere hvis du ikke vil lese boken, men i løpet av den tiden vil fansen kunne spekulere og reagere på rollebesetningen av mange yngre versjoner av fan-favoritter. Spesielt Haymitchs rolle vil garantert tiltrekke seg mange blikk.