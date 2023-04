The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes-trailer viser fremveksten av president Snow

Denne høsten ser ut til å bli en absolutt gigant for filmverden ettersom det ikke bare er en ny Poirot-film, en ny Taika Waititi-film, en ny Marvel-film og enda en Disney-gigant som venter. Det er også en helt ny Hunger Games på vei. Dette er ikke en fortsettelse med Jennifer Lawrence i hovedrollen, men en forløper.

Kjent som The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes vil denne filmen utforske livet til en ung Coriolanus Snow mens han navigerer en verden der hans en gang store familie har falt i unåde. Den vil også fortelle historien om hvordan han veiledet en ung jente fra District 12, og danner alle slags kjente forbindelser med hovedfilmene.

Selve plottet for filmen er som følger: The Ballad of Songbirds and Snakes "følger en ung Coriolanus (Tom Blyth) som er det siste håpet for sin sviktende slekt, den en gang så stolte Snow-familien som har falt i unåde i etterkrigstidens Capitol. Med sitt levebrød truet blir Snow motvillig tildelt mentorrollen for Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), en hyllest fra det fattige District 12. Men etter at Lucy Grays sjarm fengsler publikum i Panem ser Snow en mulighet til å endre skjebne. Med alt han har jobbet for hengende i balansen forener Snow seg med Lucy Gray for å snu oddsen til deres fordel. Snow kjemper mot sine instinkter for både det gode og det onde, og legger ut på et kappløp mot tiden for å overleve og avsløre om han til slutt vil bli en sangfugl eller en slange."

Filmen kommer på kino 17. november, og du kan se den nye traileren for den nedenfor.