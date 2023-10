The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes-skuespillere får markedsføre filmen

HQ

Selv om vi har sett noen flotte filmer de siste månedene, har du kanskje lagt merke til at det er noe som ikke stemmer med markedsføringen av dem. Skuespillerne glimrer med sitt fravær i intervjuer og andre medier, og det er ikke fordi de ikke gidder å promotere filmen de medvirker i. Det er heller ikke fordi de ikke gidder å gjøre det.

Etter hvert som SAG-AFTRA-streikene fortsetter, tyr mange filmer til regissører og andre viktige besetningsmedlemmer for å promotere filmen. Men som

Deadline har rapportert, har den kommende Hunger Games-forløperen klart å sikre seg en midlertidig SAG-AFTRA-avtale som gjør det mulig for stjernene å promotere filmen.

Skuespillerne trenger ikke nødvendigvis å promotere filmen, men de står fritt til å gjøre det. Dette gjør The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes til et ganske unikt tilfelle. Det er få filmer der skuespillerne har vært ute og promotert. A24 er et av de eneste andre nevneverdige eksemplene, ettersom studioet gikk med på SAG-AFTRAs vilkår nesten umiddelbart.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes har premiere 17. november.