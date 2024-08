HQ

Matt Damon og Casey Affleck spiller hovedrollene i en actionkomedie fra Doug Liman, regissøren av Mr. and Mrs. Smith og The Bourne Identity. Når det gjelder en heispitch for en film, spesielt en som har premiere på en strømmetjeneste, er det ikke mye mer man kan be om. Spørsmålet er om dette potensialet faktisk blir realisert i praksis i Apple TV+ The Instigators.

I denne filmen spiller Damon og Affleck hovedrollene som kriminelle wannabe-kriminelle som har vendt seg til det kriminelle livet for å løse økonomiske problemer eller for å hjelpe en gammel venn. Eks-marinesoldaten Rory, spilt av Damon, og den tidligere straffedømte Cobby, spilt av Affleck, er ikke veteraner eller erfarne mesterforbrytere, noe som stort sett er hele grunnlaget for The Instigators. I denne filmen ender paret opp med å måtte løpe for livet etter at en jobb går fryktelig galt, en jobb som Michael Stuhlbargs Mr. Besegai, der de raner en korrupt borgermester, spilt av Ron Perlman, som henvender seg til Ving Rhames' politimann for å få hjelp til å holde det hele skjult for pressen og den høylytte offentligheten.

Når det gjelder handlingen, er The Instigators syltynn. Det er ingen overraskelsesmomenter som får deg på villspor, det du ser er det du får, og dette er tydelig fra de første minuttene når Damons Rory varsler nøyaktig hva som kan gå galt på denne jobben, og fortsetter når duoen blir jaktet på for å ha båret på seg et metallstykke gravert med en rekke tall som stort sett bare kan ha en håndfull betydninger... Det er ikke noe nytt at en actionfilm har et hult plot, men det føles som om The Instigators er en spesielt slem synder i så måte.

Det vil ikke overraske noen at Damon og Affleck begge er fremragende i hovedrollene. De spiller sine roller med presisjon og en viss letthet, noe som er et kompliment fordi den dårlige fortellerstrukturen også går ut over deres karakterutvikling. Filmens første akt flyr av gårde i et så høyt tempo at man aldri får sjansen til å lære mer om disse to karakterene og hvorfor man bør bry seg om dem, og ethvert forsøk på å tilby utvikling skjemmes av dårlig dialog og underforståtte tidligere møter som man som seer ikke kjenner til. The Instigators forsøker riktignok å fylle noen av disse hullene etter hvert som filmen skrider frem, men skaden er allerede skjedd, og lappeteppestrukturen hjelper ikke akkurat til med å holde skuta flytende i urolig farvann.

Så har vi birollene, som aldri føles særlig viktige. Jack Harlow har i beste fall en mindre rolle, Alfred Molina og Toby Jones spiller roller som kunne ha gått til en hvilken som helst annen skuespiller, og selv om Rhames og Perlman styrer de fleste scenene de er med i, har ikke rollene deres den tyngden som er nødvendig for å være ledende antagonister. Hong Chau er også fin som terapeuten Dr. Donna Rivera, men jeg synes hennes svært analytiske personlighet tar brodden av mange av de komiske elementene i denne filmen.

Og apropos humor, Damon spiller en kanonisk tørr karakter som aldri ler, noe som er et ganske godt eksempel på humornivået som tilbys i The Instigators. Damon har noen få vitser som av og til fører til fnising, men hovedtyngden av komedien i denne filmen hviler på skuldrene til Afflecks vittige og munnrappe Cobby, som er filmens virkelige stjerne. Å kalle The Instigators for en actionkomedie er nok litt for mildt, for det er en actionkomedie i samme stil som Spenser Confidential, 6 Underground eller The Family Plan, og ikke de faktisk morsomme The Other Guys, The Nice Guys eller Bad Boys -filmene.

Siden dette er en Apple TV+ produksjon kan man i det minste trøste seg med at foto og filming av The Instigators er av topp kvalitet. Denne filmen, til tross for alle sine laster, er vakkert filmet og føles førsteklasses i så måte, den hadde bare trengt litt ekstra omtanke og raffinement når det gjelder den narrative regien. Riktignok er The Instigators bare rundt 100 minutter lang, noe som utvilsomt er en medvirkende årsak til at historien ofte føles litt forhastet. For meg er dette litt hit or miss, for den kortere spilletiden gjør filmen mer attråverdig, men hvis 20 minutter ekstra hadde betydd en mer sømløs og sammenhengende handling og karakterutvikling, så hadde det vært en velkommen forlengelse.

The Instigators Filmen vil ikke gå inn som et av Apple TV+ sine beste tilbud, men hvis du har tilgang til strømmetjenesten er den likevel verdt å se, da det unektelig er en underholdende produksjon av høy kvalitet. Selv om jeg står ved det faktum at Apple TV+ presenterer det generelt beste på gjennomsnittet av TV, har streameren fremdeles ikke helt funnet sporet i spillefilmområdet, og det er tydelig igjen i The Instigators.