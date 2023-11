HQ

Tidligere denne uken kom The Invincible, et førstepersons eventyr basert på den polske forfatteren Stanisław Lems roman med samme navn fra 1964 til PC, PS5 og Xbox Series. Romanadaptasjoner i dataspill er ikke et helt nytt fenomen, og mange av favorittfranchisene våre, som The Witcher og Metro, har alle sin opprinnelse i bøker, men klarer dette spillet å treffe blink?

Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg ikke har lest romanen som The Invincible er basert på, men jeg synes likevel ikke at det ødela for min glede over historien. Her spiller du som astrobiologen Yasna, som legger ut på et oppdrag for å finne sine savnede besetningsmedlemmer på den karrige og øde verdenen Regis III. Etter hvert som du begynner å avdekke skjebnen til disse savnede medlemmene, begynner et større mysterium rundt planeten og dens opprinnelse å løse seg.

Uten å gå inn på for mange detaljer, synes jeg at historien hadde et godt tempo, og det var mange vendinger som gjorde at jeg ikke slapp taket. De to hovedrolleinnehaverne, Yasna og Novic, leverer også solide, følelsesladede prestasjoner, noe som var flott å se med tanke på at samspillet mellom dem tar opp mesteparten av spilletiden. Jeg synes heller ikke at The Invincible ble for lang, med en spilletid på rundt ti timer.

Det jeg har mest å utsette på historien til The Invincible, er illusjonen av valgmuligheter. Det var et par ganger i løpet av min reise hvor jeg ble presentert for et eller annet tilsynelatende avgjørende øyeblikk, bare for å finne ut at valget jeg tok var helt uten betydning for historiens retning. Det samme kan i mindre grad sies om dialogalternativene. Når du svarer Novic, har du en håndfull alternativer å velge mellom, men det føltes sjelden som om alternativene jeg valgte, virkelig gjorde en forskjell.

Når det gjelder spillopplevelsen, er Firewatch den tittelen jeg vil sammenligne The Invincible mest med på dette området. Det meste av tiden går med til å vandre over planetens overflate, løse enkle gåter og spore opp mannskapet ditt ved hjelp av et utvalg dingser inspirert av 60-tallets sci-fi. Disse dingsene inkluderer en sporingsenhet som gjør det mulig å spore signalet til besetningsmedlemmene dine, og en røntgenmaskin som kan gi deg en oversikt over planetens overflate.

Det jeg vil si er at hvis spill som Firewatch eller What Remains of Edith Finch ikke har gjort det for deg tidligere, er nok ikke dette spillet noe for deg. Mesteparten av spillet går med til å gå på en stor, lineær bane, og det er ingen actionsekvenser som bryter opp. Personlig likte jeg å nyte den nydelige grafikken og lytte til de panikkfylte samtalene mellom Yasna og Novic, men jeg vet at dette ikke vil appellere til alle.

Jeg skulle imidlertid ønske at det var litt mer variasjon i hvordan man kommer seg fra punkt A til punkt B. Senere i historien får man riktignok en rover, og den bidrar til å øke hastigheten og variere forflytningen, men mesteparten av reisen foregår til fots. Å navigere i omgivelsene synes jeg heller ikke var det enkleste. Yasna kan ikke hoppe, og du må se etter ledetekster i omgivelsene hvis du vil klatre opp en avsats eller gå ned. Disse beskjedene er ikke alltid like enkle å forholde seg til, og animasjonen som følger med dem, er plagsomt lang.

Selv om spillet klarer å fortelle en overbevisende historie, synes jeg at The Invincible er en litt blandet fornøyelse. Spillet gir bare en illusjon av valgmuligheter, der spillerens avgjørelser ikke betyr så mye, og jeg syntes at det var lite variasjon i spillets verden. Hvis du er en fan av kildematerialet eller liker slike fortellingsfokuserte titler, kan dette spillet være interessant, men hvis du ikke faller inn i disse to leirene, vil jeg anbefale deg å droppe det.