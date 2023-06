The Invincible minner om The Martian i historietrailer

HQ

Litt under tre år har gått siden de tidligere The Witcher-skaperne i Starward Industries kunngjorde det narrative overlevelseseventyret The Invincible, så det er godt å se at vi snart får fingrene i det.

Studioet har nå gitt oss en historietrailer som fremhever hvordan Yasna stadig prøver å komme seg vekk fra denne fiendtlige planeten samtidig som hun prøver å finne ut hva som faktisk foregår mens omstendighetene setter sitt preg på henne både fysisk og psykisk. Kort sagt følger altså spillet Stanisław Lems roman med samme navn, så det skal bli interessant å se sluttresultatet senere i år.