The Invincible skaperen, Starward Industries, lanserer Into the Fire i Early Access i år

HQ

Etter å ha levert The Invincible for en stund tilbake, gjør utvikleren Starward Industries seg klar til å slippe løs sitt neste prosjekt, da det snart er på tide for Into the Fire å debutere. Into the Fire dukket nylig opp på Day of the Devs-utstillingsvinduet, og vil ankomme i en Early Access-tilstand på PC så snart i år på en ubestemt dato, med planer om å også tilby spilltester "snart".

Når det gjelder hva dette spillet handler om, er det en utvinningstittel, men ikke en anspent utvinningsskytespill før du begynner å svette og skjelve ukontrollert ... Målet er å innta rollen som en dyktig redningsoperatør som løper med hodet først inn i en eksploderende vulkan for å bekjempe branner, jakte på overlevende og eskortere dem i sikkerhet, alt før katastrofen inntreffer.

Med et ganske unikt premiss, kan du se den nyeste traileren for Into the Fire nedenfor, sammen med noen nye skjermbilder av spillet. Forvent nyheter snart om den offisielle lanseringsdatoen for prosjektet.