The Invincible-demo er tilgjengelig nå

HQ

En gratis demo for det kommende narrative eventyrspillet The Invincible kan lastes ned nå på Steam.

The Invincible lar spillerne innta rollen som Yasna, som leder et redningsoppdrag på den fiendtlige planeten Regis III. Det er planlagt utgitt senere i år, men hvis du ønsker å få en tidlig opplevelse av hva The Invincible handler om, kan du like godt sjekke ut demoen på Steam.

Du har ikke mye tid til å spille det heller, ettersom demoen ikke lenger vil være tilgjengelig etter 11. mai. Du kan like godt sjekke det ut mens du har tid hvis The Invincible høres ut som din type eventyrtittel.