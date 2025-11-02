The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough er annonsert for moderne konsoller og PC

HQ

Undervannsagenten fra 90-tallet forbereder seg på et storslått comeback med en samling bestående av noen av de tidligste titlene - restaurert og pakket om for moderne konsoller (og PC). Nøyaktig hvilke titler i serien vi kan forvente å finne i The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough er ennå ikke kunngjort. Men mest sannsynlig vil det inneholde de første par spillene - nemlig :



James Pond: Undervannsagent (1990)



James Pond 2: Kodenavn Robocod (1991)



James Pond 3: Operasjon sjøstjerne (1993)



The Aquatic Games med James Pond og Aquabats (1992)



System 3s egen beskrivelse av samlingene lyder som følger :

"En feiring av en av spillverdenens mest varige og elskede figurer, og vil inneholde trofast emulerte versjoner av de originale Sega-, SNES- og Amiga-titlene, som bevarer det klassiske gameplayet akkurat slik spillerne husker dem."

Forhåpentligvis hopper de over de mer moderne titlene som Deathly Shallows - et mobilspill fra 2011 som knapt noen husker. The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough vil bli utgitt for PC, Xbox Series, Playstation 5 og Switch 2.

Spilte du noen av James Pond-spillene i sin tid?