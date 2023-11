The Jinx del to får premiere på HBO neste år

HQ

Mer enn åtte år har gått siden premieren på den prisbelønte dokumentarserien The Jinx. Vi fikk et sjeldent innblikk i den eksentriske og flerfoldige drapsmistenkte Robert Durst, arving til en av New Yorks rikeste familier. Konsekvensene av serien var ødeleggende for Durst, som ved et uhell tilsto mordet i sluttfasen av innspillingen, noe som sammen med nye bevis også førte til at han ble dømt og fengslet.

Og nå får vi endelig en andre del, for HBO har nettopp annonsert at The Jinx Part Two får premiere med seks nye episoder på strømmetjenesten deres neste år. I pressemeldingen deres kan du lese:

"Bare noen timer tidligere hadde Durst blitt arrestert i en hotellobby på grunn av bevis som ble publisert i dokumentaren. Filmteamet fortsatte deretter etterforskningen i åtte år og avslørte tidligere skjult materiale som Dursts fengselssamtaler og intervjuer med personer som aldri tidligere hadde stått frem."

Så kanskje det er på høy tid å se The Jinx på nytt nå, før premieren på del to, og for de av dere som måtte ha gått glipp av denne fenomenale serien, anbefaler vi på det sterkeste at dere gir den en sjanse.

Har du sett The Jinx og hva synes du om Robert Durst?

Takk, Variety.