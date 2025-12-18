The King is Watching utgiveren avslører at spillet måtte snu for å bli en roguelite

Med rundt 400 000 solgte eksemplarer av en idé som ble født i en spilljam, har Hypnohead og tinyBuilds roguelite-strategispill The King is Watching absolutt vist seg å være en suksess. Men som alltid med uprøvde prosjekter var det en viss bekymring for hvor vellykket det kunne bli.

"Vi visste at det ville bli et godt spill, men vi hadde aldri forventet at det ville slå så voldsomt an", sa tinyBuild-produsent Vladimir Tolmachev i et intervju med oss på DevGAMM. "Jeg tror det største vi har lært underveis, er den gjensidige tilliten mellom utvikleren, som vi stolte på da vi valgte å gjøre et roguelike-spill og forlenge utviklingssyklusen med ytterligere åtte måneder i forhold til den opprinnelige planen. Og hans tillit til at vi støttet ham og sørget for at spillet var salgbart på alle nivåer, var det som skapte magien her."

Denne syklusen begynte helt tilbake i februar 2024, da utgiveren fant The King is Watching på itch.io og bestemte seg for å hjelpe prosjektet med å få flere øyne på det. Partnerskapet ser ut til å ha fungert veldig bra for begge parter, og snart kommer spillet til flere plattformer. Hvis du vil høre mer om The King is Watching som kommer til konsoller, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor :