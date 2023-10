The King's Man får en oppfølger

Regissør Matthew Vaughn snakket i helgen om den kommende tredje Kingsman-filmen, som igjen vil fokusere på Taron Egerton som den unge spionen Eggsy. Filmen, som forventes å starte neste år, er ikke overraskende en direkte oppfølger til The Golden Circle, og det sies også at den blir den siste med Egertons rollefigur.

Parallelt skal Vaughn også jobbe med sideprosjektet The Traitor King, oppfølgeren til prequel-filmen The King's Man om hvordan Adolf Hitler kom til makten i Tyskland med britisk støtte.

I et intervju med Collider forteller Vaughn at The King's Man opprinnelig var tenkt som en TV-serie, men at han ble overtalt til å lage en film i stedet.

"The King's Man var opprinnelig tenkt som en TV-serie, men jeg ble overtalt til å lage en film. Det vi ønsket å gjøre, var noe i retning av 'The Crown', men med spionasje og en Kingsman-hit som går gjennom alle tiårene."

Hvorvidt The Traitor King blir film eller TV-serie er fortsatt uklart, og Vaughn sier at en konkret avgjørelse vil bli tatt etter at Hollywood-streiken er over.

Vil du se en Kingsman-TV-serie?