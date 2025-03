The Knightling lanseres på PC og konsoller i august

HQ

Nylig tilbød utvikleren Twirlbound en demo for sitt kommende action-eventyrspill The Knightling, et lite glimt av den bredere helheten som vi til og med fikk en smak av før ankomst for å dele noen inntrykk og til og med spill med deg.

For å bygge videre på det, er utvikleren nå klar til å smelle en utgivelsesdato på spillet, og sette opp en storslått augustdebut som vil se spillet lanseres 28. august. Denne nyheten har blitt ledsaget av en utgivelsesdato trailer, som du kan finne i sin helhet nedenfor.

Når det kommer, vil The Knightling lanseres på PC, PS5, Xbox Series X / S og til og med Nintendo Switch. Det er ingen direkte omtale av en versjon for Switch 2 ennå.

Kommer du til å sjekke ut The Knightling i løpet av sommeren?