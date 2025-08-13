The Knightling vil få en Deluxe Edition som tilbyr ekstra bonuser i spillet

HQ

I forkant av lanseringen av indieaction-eventyrspillet senere denne måneden, har utvikleren Twirlbound og utgiveren Saber Interactive avslørt at The Knighting faktisk vil få en Deluxe Edition. Den spesielle pakken for spillet vil legge til en håndfull ekstra kosmetikk i spillet, alt til en litt høyere pris.

Standardutgaven, som kommer til PC, Xbox Series X/S og PS5 den 28. august, inneholder kun spillet, og vil bli forsterket med Deluxe Edition som også inkluderer spesielle Golden -farger og eksotiske Albamare -farger for protagonistens væpner og hans trofaste skjoldverktøy. Et spesielt lyktebånd finnes også i Deluxe Edition.

Når det gjelder prisingen av de forskjellige utgavene, kan du se det nedenfor :



Standard Edition - $29.99|£21.99|€29.99



Deluxe-utgave - $34.99|£25.99|€34.99



Ta en titt på den nyeste traileren for The Knightling for å se noen av Deluxe Edition -elementene.