Året er 1932, og onde krefter truer nok en gang med å gjøre verden til et mørkt og ubehagelig sted. En mann ønsker imidlertid å sette en stopper for dette, og til sin hjelp har han en gjeng outsidere som ikke legger fingrene imellom når det røyner på.

The Lamplighters League Eventyret begynner og vi starter med en herre ved navn Lateef og en tilsynelatende livsfarlig skjønnhet ved navn Ingrid, men etter hvert rekrutteres flere agenter og alle kommer med forskjellige egenskaper, våpen og ferdigheter. Det aller første inntrykket er godt, det flørter litt med alt fra Indiana Jones til Uncharted, og slike referanser blir selvfølgelig alltid satt pris på. Selve handlingen er også den klassiske kampen mellom det gode og det onde. Det er ikke mindre enn tre onde fraksjoner som har siktet seg inn på å ta over et slags apokalyptisk tårn for å ødelegge verden slik vi kjenner den. Det er selvsagt vår jobb å sabotere planene deres på ulike måter og sørge for at dette rett og slett ikke skjer.

Vanligvis er det enten turbasert eller sanntidskamp, men i Lamplighters er begge alternativene tilgjengelige. Dette er i og for seg ikke noe nytt og har blitt gjort før, men det er likevel en interessant måte å gjøre det på. Det er sanntid så lenge fienden eller fiendene ikke ser deg når du sniker deg rundt, og går over til gammeldags turbasert når du blir oppdaget. Det er også mulig å raskt aktivere dette selv hvis du begynner å føle at det rett og slett er enklere at alle dør enn at du må snike deg forbi dem. Du kan i stor grad velge selv, og valgfriheten er fin. Men når det er sagt, er det absolutt en fordel å få ned antallet fiender så jevnt og rolig som mulig, for noen er tøffere enn andre, og alle agenter må overleve oppdraget for at det skal bli en suksess. Så når du står overfor en situasjon der du er i kraftig mindretall, blir det betydelig vanskeligere å få alle ut i ett stykke.

Noe som virkelig setter farge på The Lamplighters League, er de mange fargerike og unike karakterene. Som jeg nevnte tidligere, har de alle sine spesifikke egenskaper og våpen, men jeg synes også at det ligger mye personlighet bak hver og en av dem. Til å begynne med er det Lateef og Ingrid vi styrer. Ingrid er litt av en femme fatale som angriper med ren rå kraft med de forsterkede hanskene sine, mens Lateef forsiktig lister seg frem og dermed sniker seg veldig godt inn på intetanende fiender og uskadeliggjør dem med et velplassert slag, ikke ulikt judoslagene som Austin Powers ofte brukte. Det er også litt morsomt at ingen av disse figurene egentlig er helter, de er alle skurker av ulike kaliber. At det er akkurat denne gjengen som skal redde verden, har mye å gjøre med at våre usannsynlige helter selvfølgelig i stor grad er motivert av penger.

Utvalget av fiender er også ganske bra, men ikke fullt så fargerikt, og spenner fra juggernaut-lignende, svært biffete typer til ariske ekstremister, noe som passer godt med tidsrammen. De kommer i forskjellige typer og evner, og akkurat som agentene våre har de ulike egenskaper som gjør dem mer eller mindre dødelige å møte. Det er imidlertid lurt å ikke undervurdere noen, for det blir som regel alltid straffet.

Det er dessverre ikke mye variasjon i oppdragene. Her blir det etter hvert litt repetitivt når det blir for mye av det samme. Uansett hva oppdraget til syvende og sist handler om, går det stort sett ut på å lede den lille skurkegjengen din fra punkt A til punkt B og på en eller annen måte drepe alle som tilfeldigvis kommer i veien. Det kunne definitivt ha vært gjort litt mer interessant. Det blir imidlertid desto mer spennende mellom oppdragene når alle samles på hovedkvarterets øy for å snakke seg gjennom neste steg, og du blir også litt bedre kjent med karakterene og får en smakebit av deres ulike personligheter. Et stort pluss her er at takket være alles ulike egenskaper kan du sette sammen det du mener er det best mulige teamet for hvert oppdrag og dermed briljere med dine taktiske ferdigheter.

På sitt beste er The Lamplighters League virkelig sjarmerende med fargerike karakterer og en litt klisjéfylt, men underholdende apokalyptisk historie. Dessverre går det ikke helt i mål, og den repeterende strukturen er litt skuffende, for dette kunne ha vært mye bedre enn det endte opp med å bli.