The Lamplighters League legger i dag til et nytt agent- og hendelsessystem

Selv om det virker som om The Lamplighters League har slitt med å bli en kommersiell suksess for utvikleren Harebrained Schemes, har skaperen av strategispillet ikke sluttet å støtte spillet siden det nylig ble lansert. I dag lanseres derfor en ny gratis oppdatering til The Lamplighters League, og med den følger en ny agent og et nytt hendelsessystem.

Vi har fått vite at agenten heter Isaac Greymoor, og at han er en brutal type med en LMG som hovedvåpen. Han sies å være ideell i kamper på mellomdistanse og har et system kalt Heat som øker skaden etter hvert som han fortsetter å skyte, men at han kan bli overopphetet hvis han holder avtrekkeren nede for lenge.

Når det gjelder hendelsessystemet, finnes det to ulike typer. Skjebnehendelsene er tilfeldige og tar sikte på å utforske hva ligamedlemmene foretar seg når de ikke er på oppdrag. Disse gir belønninger basert på valgene spilleren tar. Hushendelser er derimot sjeldne og krever visse materialer for å fullføre. Disse påvirker maktforholdet mellom de tre store husene i spillet, og du har flere valgmuligheter for hvordan du fullfører dem.

I tillegg inneholder oppdateringen en ny våt statuseffekt, noen feilrettinger, lokaliseringsrettinger, forbedringer av lagring/innlasting og bedre teksting av dialoger.

