The Lamplighters League ser bra ut i lanseringstraileren

Som Eirik rapporterte i går er The Lamplighters League nå lagt til Game Pass som en dag-1-tittel, og for å feire anledningen har vi nå fått en lanseringstrailer for spillet der du skal redde verden mens du har morsomme eventyr.

Her får vi besøke mange forskjellige steder å stjele og snike oss gjennom, og vi får også være med på noen flotte turbaserte kamper. The Lamplighters League er tilgjengelig for både PC og Xbox Series S/X, og vi jobber for tiden med anmeldelsen vår - men i mellomtiden er det bare å nyte lanseringstraileren nedenfor.