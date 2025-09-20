The Last Caretaker-utvikleren forklarer hvordan overlevelsesspillet unngår å holde spilleren i hånden

HQ

I The Last Caretaker skal spilleren prøve å redde menneskeheten ved å samle inn menneskelige "frø" og hjelpe dem med å vokse til de er friske nok til å bli sendt ut i verdensrommet. Det er ingen enkel oppgave, men Channel37 ønsker ikke å holde deg i hånden ved å fortelle deg hvordan du skal gjøre det.

Vi snakket med kreativ leder og medgrunnlegger av Channel37, Antti Ilvessuo, og spurte hvordan spillet balanserer mellom å la spilleren finne sine egne løsninger og samtidig sørge for at de kan finne det de leter etter.

"Hvis du bygger en verden som er troverdig, du bygger en verden og et sted der alt har en mening, og så oppmuntrer du til utforskning, så blir du belønnet hele tiden", sier Ilvessuo. <em>"Da forstår du sakte og bygger verden sammen med spilleren slik at det alltid er givende å se hva som finnes der."

"I stedet for bare å ha tilfeldige rom der det finnes ting hvis du støter på dem. Men alt er bygget slik at det vil gjøre opplevelsen av verden rikere, og det vil oppmuntre til utforskning," fortsatte han. "Så du åpner, jeg tror du gikk til taket, åpner døren og ser bamsen på stolen i kanten av det."

Du trenger ikke å bekymre deg for å gå deg vill på The Last Caretaker, for det virker som om hver vei du tar, låser opp en ny dør som gir deg noe nyttig til reisen din. Hvis du vil lese flere av våre dyptpløyende tanker, kan du finne dem her, og ta en titt på intervjuet vårt nedenfor :