The Last Case of Benedict Fox kommer fra den polske utvikleren Plot Twist og det blander vellykket to veldig forskjellige sjangre, nemlig Metroidvania og detektiv-utforskning-puzzle-eventyr. Det er ikke det beste Metroidvania på markedet, men når det krydres med noen ganske gode gåter, blir det sin egen formidable styrke. Men la oss ta en nærmere titt på denne.

The Last Case of Benedict Fox bruker ikke energi på å lede spilleren trinn for trinn. Etter en veldig kort opplæring befinner du deg snart i et stort forlatt herskapshus fylt med hemmeligheter, mørke krefter og mord som skal løses. Snart reiser du gjennom sinnene til avdøde mennesker og samler mange ledetråder og bevis i jakten på å finne ut hva som skjedde med dem.

Som en ekte Metroidvania vil du løpe i sirkler, møte låste dører og bli frustrert og forvirret - og som sagt, The Last Case of Benedict Fox gjør lite for å veilede spilleren i riktig retning. Du må være tålmodig og holde øye med omgivelsene dine, for det er ledetråder og gjemmesteder som kan hjelpe deg med å løse de mange, ganske oppfinnsomme gåtene.

Den andre delen av spillet, Metroidvania-delen, er litt mer uklar. Kontrollene er ganske løse og upresise, så å hoppe rundt på de forskjellige plattformene kan være unødvendig klønete, og også frustrerende. En annen ting er kampsystemet, som på papiret er greit, med både nærkampvåpen og fjernvåpen, men det mangler tyngde i kampene og litt tilbakemelding, da du noen ganger kan være usikker på om du i det hele tatt treffer fienden.

The Last Case of Benedict Fox er ikke et enkelt spill. De forskjellige monstrene kan lett drepe deg, og det kan være frustrerende. Imidlertid er det overraskende flere alternativer for å stille inn vanskelighetsgraden slik at den passer til hvordan du vil spille. Du kan justere hvor vanskelige kampene skal være, for eksempel kan du velge at monstrene dør med et enkelt treff og du kan være udødelig - og omvendt kan du også velge at monstrene kan drepe Benedict med et enkelt treff hvis du vil ha mer utfordring.

Du kan også velge hvor mye hjelp du vil ha på spillets kart, og om du vil at alle gåter skal ha et "løse"-alternativ slik at de løser seg selv. Så det er rikelig med muligheter til å fokusere på hva du vil; for eksempel å fokusere utelukkende på gåter ved å velge udødelighet, eller omvendt, å la gåtene nesten løse seg selv og deretter øke vanskelighetsgraden i kampene.

Det første du legger merke til når du starter opp The Last Case of Benedict Fox er den virkelig vakre grafikken. Det storslåtte herskapshuset er fullpakket med detaljer, og de forvridde Lovecraft-inspirerte verdenene i de avdødes sinn er ypperlig designet. Menyene utstråler samme stil, og det er et av de flotteste spillene i Metroidvania-sjangeren på lenge. Derfor er det synd at det kjører så dårlig som det gjør. Når du beveger deg rundt, er det typisk fra venstre til høyre eller høyre til venstre, og her ruller kameraet i rare rykk. Det er ikke pent å se på, og det ødelegger inntrykket av et ellers veldig fint spill for meg. Lydsporet er også utmerket og støtter den mørke, vridde verdenen der det meste av spillet foregår.

The Last Case of Benedict Fox er et bedre detektiv-utforskning-puzzle-eventyr enn det er et Metroidvania, og hvis du har bestemt deg for å gi det en sjanse, må det være fordi du elsker å utforske miljøet, finne ledetråder og løse gåter. Du må imidlertid være i stand til å overse de tekniske feilene som spillet har.

The Last Case of Benedict Fox er ute nå på Xbox, PC og på Game Pass.