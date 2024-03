The Last Case of Benedict Fox får Definitive Edition denne måneden

HQ

The Last Case of Benedict Fox spillet ble utgitt for under et år siden, og nå får det en Definitive Edition med nytt innhold i form av ekstra gåter, bedre utforskning og mer.

Nå er det sluppet en kort teaser for den nye utgaven av spillet, som slippes 26. mars. Det blir første gang The Last Case of Benedict Fox kommer til PS5. Eksisterende eiere av spillet vil få alt som følger med Definitive Edition gratis i en ny oppdatering.

The Last Case of Benedict Fox er en metroidvania som hyller de eldgamle verkene til H.P. Lovecraft. Det var et ganske unikt spill i en mettet undersjanger som blandet mysterier med merkelige redsler. Se hva vi synes om det her.