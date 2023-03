The Last Case of Benedict Fox viser frem kampsystemet

HQ

The Last Case of Benedict Fox har nylig avslørt sin seneste trailer, som gir oss en sniktitt på spillets kampsystemer.

Vel, mer nøyaktig, den bruker omtrent halvparten av kjøretiden sin på å introdusere oss for mer av intrigene i The Last Case of Benedict Fox og forklare litt om kampene, men snart får vi en titt på den titulære detektiven som jobber seg gjennom alle slags grusomheter.

For det meste ser det ut til at kniven din vil være ditt mest nyttige verktøy, selv om Benedict Fox bærer et skytevåpen til enhver tid. Ved å bruke eldritch-kreftene dine i spillet også, ser det ut til at du har noen få alternativer for å kjempe deg gjennom ditt gamle familiehjem.

The Last Case of Benedict Fox lanseres 27. april 2023. Sjekk ut traileren nedenfor: