Det er ikke uvanlig at utviklere viser frem hvilke andre verk de har forsøkt å etterligne i håp om å tiltrekke seg et allerede konvertert publikum, men spørsmålet er om noen topper stoltheten The Last Faith viser når det gjelder å hedre sine inspirasjonskilder. Som blankpolerte æresmedaljer dingler hint av både Castlevania og Bloodborne over det blussende brystet på dette nye indieeventyret, og det er ingen tvil om at Fromsoftware og Konami har vært innom en gang eller to. Det er imidlertid ikke noe galt i å sikte høyt, og når det gjelder The Last Faith trenger man ikke å skamme seg et sekund i selskap med de mer populære storesøsknene, for de gjør så mye bra mellom disse grunnpilarene av velprøvde konsepter.

Det er vanskelig å ikke nevne det visuelle, for det er det som skiller seg ut ved første øyekast. De fargerike pikslene er briljant plassert på skjermen og skaper miljøer som ikke ville sett malplassert ut i de mørke gatene i Yharnam eller i Draculas slottsruiner. Det er en dyster skjønnhet i alt fra objektene som dukker opp i bakgrunnen til karakterene som opptrer i forgrunnen, og sammen med de smidige animasjonene blir hvert eneste bilde et lite mesterverk som spilleren kan nyte. Variasjonen er også av ypperste kvalitet, og vi får besøke alt fra forfalne herskapshus til hjemsøkte krypter, og innimellom får vi også tid til avstikkere til stille sumper og frosne fjellpassasjer der alt fra myke, varme farger til iskalde toner konkurrerer om plassen.

Alt dette akkompagneres av et sørgmodig og subtilt lydspor som legger et stemningsskapende teppe over hele opplevelsen, og resten av lydbildet gjør en glimrende jobb med å legge inn ekko av fottrinn eller iskalde skrik for å øke intensiteten. Legg så til at stemmeskuespillerne gjør en upåklagelig jobb med å gi liv til alle karakterene, og selv om de fleste av skuespillerne gjør en litt sløv og uklar innsats, gjør de det med en pondus og selvtillit som suger deg som spiller inn i den verdenen du prøver å male.

Spillmessig leverer The Last Faith en velkomponert blanding mellom nevnte Castlevania og Bloodborne, men det bør presiseres at det trekker betydelig mer i retning av Symphony of the Night sammenlignet med Miyazakis mer moderne Souls-eventyr. Det er rett og slett mer fokus på fart og tempo, og du trenger sjelden å krype gjennom monsterfylte rom og huler ettersom du raskt føler deg sterk og smidig som Alucard eller Simon Belmont. Dette er for øvrig en relativt frisk tilnærming i en sjanger som vanligvis ønsker å slå beina ut av deg fra tid til annen, og jeg applauderer utviklerne for ikke å satse blindt på en vanskelig og frustrerende opplevelse, men å finne en mer fartsfylt middelvei uten konstante fartsdumper.

Men tro ikke at The Last Faith ikke er utfordrende, for det er det. Utfordringen ligger imidlertid i enkelte øyeblikk, som enkelte fiender eller sjefer, og det er i disse øyeblikkene du må stoppe opp og analysere strategien din for å gå seirende ut. Apropos sjefer, så er dette noen av sjangerens beste eksempler på vanskelig, men rettferdig spilldesign. Du prøver ikke å gjøre for mye på en gang, men de fleste motstanderne har klare angrepsmønstre som aldri føles urettferdige, så du har alltid en sjanse til å lykkes fra første forsøk.

Det er imidlertid ikke bare gull og grønne skoger, og det er noen få feil som i det minste trekker ned helheten og gir spillet en fordel. Du kan for eksempel velge mellom fire ulike klasser i starten av spillet, og selv om de har forskjellige egenskaper, er startutstyret deres identisk. Det er rart å kunne velge om du vil være magiker eller skarpskytter, men du kan ikke starte med andre verktøy enn et sverd basert på kategorien fingerferdighet. Veldig merkelig. En annen irriterende ting er at du dør umiddelbart hvis du hopper av skjermen eller faller ned i en tornegrop. I de fleste andre spill av denne typen blir du vanligvis straffet med tapte helsepoeng, men her er det game over-skjermen med en gang du tar et feilsteg. Det høres kanskje ut som en veldig triviell ting, og for å være ærlig plager det deg sjelden, men det ødelegger likevel eventyret noe når du ikke tør å lete etter skjulte passasjer eller skjulte skatter fordi du vet at du kanskje må starte på nytt ved det siste lagringspunktet hvis du gjør en feil.

Til syvende og sist byr The Last Faith på et svært kompetent actioneventyr som ikke skammer seg over å prøve å etterligne sine forbilder. Det byr kanskje ikke på noe nytt under solen, men hvis du liker Castlevanias herlige spillbarhet og Bloodbornes gotiske designtenkning, vil The Last Faith ikke skuffe deg et eneste sekund.