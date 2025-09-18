The Last Frontier Trailer lover iskald action i Alaskas villmark

HQ

Apples strømmeplattform kan kanskje ikke skryte av Netflix' eller HBOs omfattende katalog, men det er likevel få som kan konkurrere med den når det gjelder jevn kvalitet. Den neste store utgivelsen ser ut til å bli The Last Frontier, en hardtslående, iskald thriller fra The Blacklist-mastermind Jon Bokenkamp. Serien på ti episoder har premiere 10. oktober, og debuterer med to episoder før den ruller ut en ny del hver fredag frem til 5. desember.

The Last Frontier følger Frank Remnick (Clarke), den ensomme U.S. marshalen som har ansvaret for de stille, ulendte ødemarkene i Alaska. Remnicks jurisdiksjon blir snudd på hodet når et fangetransportfly styrter i den avsidesliggende villmarken og frigjør dusinvis av voldelige innsatte. Han får i oppgave å beskytte byen han har sverget å holde trygg, men begynner å mistenke at styrten ikke var en ulykke, men det første trinnet i en velutformet plan med vidtrekkende og ødeleggende konsekvenser.

Traileren, som er i underkant av to minutter lang, serverer akkurat det fans av dystre thrillere ønsker seg: snøstormer, skuddvekslinger og høyspenning. Tenk True Detective i frontkollisjon med Con Air, og du har stemningen. Jason Clarke leder an sammen med Dallas Goldtooth og Simone Kessell, og lover et frossent oppgjør som er ren underholdning på kanten av stolen.