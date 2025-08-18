The Last Guardian ryktes å være neste PlayStation-filmatisering

HQ

Vi har sett stadig flere filmer og TV-serier basert på PlayStation-spill, og mye tyder nå på at Fumito Uedas emosjonelle verk The Last Guardian står for tur. Det har snart gått ti år siden lanseringen, og selv om spillet aldri nådde samme høyder eller kultstatus som klassikere som ICO og Shadow of the Colossus, har historien om den lille gutten og det gigantiske beistet blitt hengende i bakgrunnen for mange av oss.

Ifølge den velkjente innsideren DanielRPK er The Last Guardian den neste PlayStation-serien som kan få nytt liv, enten på det store lerretet eller på TV. Vi har allerede sett filmatiseringer av The Last of Us, Uncharted og Twisted Metal, og akkurat nå er God of War, Horizon: Zero Dawn, Helldivers og Ghost of Tsushima er også under arbeid. Så det er ikke som om det ikke allerede koker i gryta.

Forskjellen er imidlertid at The Last Guardian sannsynligvis vil (og bør) bli noe langt mer undervurdert enn de tidligere nevnte adaptasjonene, og det kan absolutt skille seg ut som noe virkelig unikt i de rette hendene. For fans av Fumito Ueda er det en herlig tanke, spesielt i fraværet av nye spill.

Hva synes du om en filmatisering av The Last Guardian? Ja eller nei?