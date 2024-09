The Last Ninja Collection starter folkefinansering neste uke

HQ

Hvis du var i live på 80-tallet husker du muligens det definerende Commodore 64-actioneventyret The Last Ninja fra 1987, utviklet av System 3. Det ble så populært at det fikk to oppfølgere, og Last Ninja 3 ble utgitt i 1991.

Tidlig i 2000 ble det gjort forsøk på å gjenopplive serien, men det rant dessverre ut i sanden, og siden den gang har vi ikke sett andre tegn til liv enn en nyutgivelse til Wii Virtual Console i 2008.

Nå er imidlertid en gigantisk samling kalt The Last Ninja Collection på vei til PC og Switch. Denne lanseres snart som en Kickstarter-kampanje, og i tillegg til alle de tre Last Ninja-titlene (samt Remix-versjonen av del to) er også International Karate, IK+ og Bangkok Knights inkludert.

I tillegg loves det demoversjoner av de to Last Ninja-spillene som ble påbegynt tidlig på 2000-tallet, men som aldri ble realisert og aldri har blitt vist før. Som om ikke det var nok, er det også planlagt andre kule samleobjekter, som du kan sjekke ut på bildet nedenfor.

Innsamlingen starter 10. september på denne lenken. På tide å unne deg noe?