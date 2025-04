The Last of Us Complete Edition har blitt utgitt på PS5

HQ

Har du lyst til å eie den komplette og ultimate utgaven av The Last of Us? Da må du være forberedt på å bruke mye penger, ettersom det første og andre spillet er utgitt i en "Complete Edition", som inkluderer det nyinnspilte første spillet og Remastered andre, med noen ekstra tillegg. For de som vil ha en fysisk utgave, vil den også være tilgjengelig for litt ekstra, og inneholder også noen flere ting.

Det nye innholdet i de digitale utgavene er :



YTTERLIGERE INNHOLD TIL DEL I - Forløperkapittelet Left Behind. - Karakter- og våpenskinn som låses opp gjennom spillutfordringer.



YTTERLIGERE INNHOLD FOR DEL II REMASTERT - Lost Levels - tidligutviklede versjoner av tre nivåer. - Kommentar fra utvikleren. - Guitar Free Play-modus. - Karakter- og våpenskinn som låses opp gjennom spillutfordringer, inkludert Jordan A. Muns jakke-skin for Ellie fra Naughty Dogs neste tittel Intergalactic: The Heretic Prophet.¹



Spillet er tilgjengelig digitalt nå for rundt $100 eller fysisk den 10. juli.

Kommer du til å skaffe deg The Last of Us Complete?