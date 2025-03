The Last of Us får en ny DualSense-kontroller i begrenset opplag

HQ

Selv om det er tolv år siden The Last of Us opprinnelig ble utgitt, har serien siden den gang holdt spillere i et kvelertak og fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomhet, selv om vi ikke har sett noe nytt til historien siden The Last of Us: Part II ble utgitt i 2020.

Hvis du er på utkikk etter en temakontroller som du kan bruke når du plukker opp The Last of Us eller oppfølgeren for en ny gjennomspilling, lanserer PlayStation en ny limited edition-kontroller basert på spillene. Med ikoner og bilder fra begge spillene på en elegant svart bakgrunn blandet med den tradisjonelle DualSense-hviten, er det et pent design, men det vil koste deg litt mer enn en vanlig kontroller.

The Last of Us Limited Edition DualSense koster €84,99 / £74,99, og den slippes på ordentlig den 10. april 2025, bare noen dager før HBO-serien kommer tilbake på skjermene våre. Hvis du virkelig ikke kan vente så lenge, starter forhåndsbestillingen 14. mars kl. 10.00 lokal tid, og du finner den her.