The Last of Us har funnet ut hvem som skal spille Lev og Yara i sesong 3

Vi visste at den tredje sesongen av The Last of Us ville kreve at ganske mange nye skuespillereblir med i showet, men de fleste av de store tilleggene er allerede fullført. For noen dager siden fikk vi vite at Patrick Wilson skal spille Abbys far, og nå vet vi skuespillerne til to av de andre nøkkelkarakterene. En av disse er også noe kontroversiell.

Deadline avslører nemlig at Michelle Mao (Bridgerton) og Kyriana Kratter (Star Wars: Skeleton Crew) skal spille Yara og Lev i sesong 3 av The Last of Us.

Det som gjør dette kontroversielt er at Lev er en transkjønnet gutt i både The Last of Us: Part II og serien, mens Kyriana Kratter ikke er det. Det er sannsynligvis en av grunnene til at Deadline gjør det klart at HBO "holdt en inkluderende casting for Lev, med unge skuespillere med ulik bakgrunn som prøvespilte", og adresserer potensielle beskyldninger om at de er redde for å i det hele tatt vurdere å caste noen som faktisk er transkjønnede for rollen.