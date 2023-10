The Last of Us-multiplayeren ryktes å være "lagt på is"

The Last of Us Multiplayer (flerspillerutgaven av den anerkjente serien) blir mer og mer usikkert, og det virker som om det kan være i trøbbel. Tidligere i år ble det nedskalert ganske mye etter at Bungie evaluerte det og identifiserte en rekke problemer, og utviklingsteamet som jobber med det ble også redusert.

Nå kommer det en rapport fra Kotaku som sier at hele prosjektet er lagt på is. Dette betyr ikke at det som Naughty Dog selv beskrev som deres mest ambisiøse prosjekt noensinne er helt avlyst, men det ser absolutt ikke lovende ut.

Hva tror du om fremtiden til The Last of Us Multiplayer?