The Last of Us og Wii Sports har blitt innlemmet i Video Game Hall of Fame

World Video Game Hall of Fame har kunngjort sin klasse for 2023, og har innlemmet The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer og Computer Space i sin stadig voksende og prestisjetunge liste over klassiske videospill.

I et innlegg på nettstedet til Strong National Museum of Play forklares det hvorfor spillene ble valgt. Som vi skrev om i mars var det mange kandidater, og selv om du kunne ha stemt for å få favorittspillet ditt inn, kom den endelige avgjørelsen til slutt også ned til videospilljournalister og forskere som hjelper til med å bedømme viktigheten av et spill i bransjen som helhet.

Mens The Last of Us og Wii Sports virker som åpenbare valg for Video Game Hall of Fame med tanke på deres innflytelse og popularitet gir både Barbie Fashion Designer og Computer Space også mening som innlemmede etter litt graving i dem. Computer Space var for eksempel det første kommersielle videospillet, og beviste at spill kunne nå et publikum utenfor et laboratorium. Barbie Fashion Designer "ble et utgangspunkt for jentespillbevegelsen og rystet programvare- og spillverdenen. Det utløste også viktige spørsmål og debatt", sier Kristy Hisert, samlingsforvalter.

