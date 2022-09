HQ

"Ellie. You are treading on some mighty thin ice here." Den scenen og det fantastiske skuespillet til Troy Baker og Ashley Johnson har vært klistret til hjernen min helt siden The Last of Us ble lansert i 2013. Her fikk vi se akkurat hvor bra grafikk, lyd, historiefortelling, regi og skuespill kunne være på den tiden, så det overrasket meg ikke at dette øyeblikket også fikk meg til å innse hvorfor jeg trengte en remake i form av The Last of Us: Part I...Selv om Joel sin advarsel til Ellie like gjerne kan rettes mot Naughty Dog og PlayStation angående denne nye utgaven.

For det er ikke til å legge skjul på at å betale 799 kroner for en remake av et ni år gammelt PlayStation 3-spill man kan få en meget god PS4-remaster av for 199 kroner har skapt reaksjoner. Ganske forståelig når vi ikke engang får med multiplayer-modusen Factions, samtidig som at Resident Evil 2 og Final Fantasy VII: Remake har satt standarden for hvor omfattende slike klassikere kan oppgraderes og endres. Det stopper meg likevel ikke fra å si at The Last of Us: Part I er verd pengene.

Ta den overnevnte scenen for eksempel. Den imponerte meg virkelig i originalen og remasteren, men Part I tar det hele til nye høyder. Å se hver eneste muskel og rynke i Joel sitt ansikt reflektere hvordan han strever med å dempe sinnet og skjule sorgen sin når han sier de advarende ordene, og deretter Ellie sine våte øyne begynne å skinne et par sekunder før noen tårer triller ned kinnene idet hun sier "Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone...fucking except for you." rørte meg mer enn noen gang. Dette, og hvert eneste annet øyeblikk, føles bare mer ekte og gripende takket være de langt mer detaljerte ansiktene og øynene. Faktisk har jeg fått en litt annen forståelse av enkelte scener som følge av ørsmå tegn i en persons ansikt eller kroppsspråk. Ganske fascinerende med tanke på at dette er en historie jeg har opplevd fem ganger før. At atmosfæren og stemningen i tillegg har blitt endret og forbedret flere steder hjelper også på.

Se bare på hvordan lyssettingen og fargene i de fleste områder har blitt endret i større eller mindre grad. Uansett om det er hvordan den karantenelagte byen i starten har blitt litt mørkere og dyster, skogsområder mer livlige eller tunneller skumlere. De av dere som har spilt The Last of Us: Part II vet at Naughty Dog har blitt mye bedre på dette området, så selv om denne remaken ikke lever helt opp til det er oppgradering massiv mange steder. Dette uten å engang ha nevnt hvordan mer grunnleggende endringer gjør verdenen mer levende og troverdig. Lyssettingen kan nemlig bare ta en liten del av æren for den glimrende atmosfæren og innlevelsen. Utviklerne har endret hvordan flere områder ser ut. Bill sin vesle by bærer mer preg av å være forlatt og overgrodd siden den har mer vegetasjon, et par av de tidligere sterile og kjedelige rommene i Boston sitt Old State House-museum har nå malerier og andre nysgjerrighetspirrende detaljer i seg mens områder generelt har langt flere gjenstander som reagerer på hva som skjer. Noen av endringene må nok mange se sammenligninger av for å merke, men en stor del er åpenbare for alle - deriblant at vi nå får se Joel modifisere våpnene på arbeidsbenken. Ikke bare når det gjelder presentasjonen heller.

Gameplay er alltid det viktigste for meg, så det er bra at Part I finpusser litt av dette også. Ett av de største feilskjærene i originalen er tross alt intelligensen til Ellie og fiender. Å stadig være vitne til at Ellie løp rett foran trynet på noen mens du snek deg rundt ødela all form for innlevelse den gang, noe som er ekstremt sjeldent her. Verken hun eller fiendene er helt feilfrie, for jeg har sett dem gjøre noe rart et par ganger her også, men det er ingenting i forhold til før. At fiender endelig beveger seg og samarbeider smartere gjør hvert møte mer intenst og underholdende siden man stadig må være på tå og hev, samtidig som at de av oss som foretrekker sniking kan nyte hvordan fiender reagerer på ulike måter basert på hva de ser og hører. Akkurat hørselen er en viktig del av opplevelsen for oss også.

Lyd har tross alt vært noe Sony har snakket en god del om denne generasjonen, og overgangen fra The Last of Us til The Last of Us: Part I viser hvorfor. Jo da, du kan til en viss grad få en indikasjon på hvor lyder kommer fra i originalen, men jeg innså hvor stor oppgraderingen er i remaken etter å ha blitt minnet på "Listening Mode" flere timer inn i spillet. Hvor Joel sin "røntgenhørsel" var en essensiell del av opplevelsen i 2013 er den langt fra like nødvendig nå. Hvem trenger vel den når lyden i headsetet mitt er så presis at jeg vet akkurat hvor noe er ved hjelp av et rop, fottrinn eller hva det måtte være? Til og med å høre om det kommer oven- eller nedenfra er lett, så innlevelsen er total til enhver tid siden den ikke brytes av å nærmest måtte se en fargeløs utgave av verdenen i "Listening Mode". Noen av dere vil selvsagt synes den er et flott hjelpemiddel likevel av ulike grunner. Blant annet er det jo mange som ikke er like erfarne med slike spill eller har funksjonsnedsettelser. Heldigvis har Naughty Dog overført de førsteklasses tilgjengelighets-innstilligene fra Part II hit, samt slenger inn et par ekstra du kan se i videoen under.

Med det sagt er ikke dette et feilfritt spill. Naughty Dog sin motor strever fortsatt med å laste inn alle detaljer når man spiller med silkemyke 60 bilder i sekundet (frames-per-second aka fps). Om du, som meg, foretrekker høyere bildeoppdatering fremfor bildeoppløsning og slik bør du derfor belage deg på å se noen få eksempler på at noe gress eller en gjenstand plutselig dukker opp på skjermen om du snur deg raskt. Dette er et enda sjeldnere skue om du går for modusen med 4K og 30 fps, men begge de grafiske modusene er uansett såpass fortreffelige at dette i grunn bare er flisespikkeri.

Flisespikkeri er også at Joel fortsatt ikke er like smidig som Ellie fra Part II. Å ikke kunne krype eller kaste seg ned føles noe kjedelig og begrenset etter å ha spilt oppfølgeren, men samtidig gir det mening med tanke på hvor gammel Joel er og at områdene uansett ikke er skapt med disse mulighetene i tankene. Noen av dere har kalt utviklerne late og PlayStation grådige for å ikke ha gjort noe med dette, men jeg sier meg meget fornøyd med hva vi faktisk får.

Dette siden The Last of Us: Part I kort sagt er en penere og bedre utgave av hva som allerede er et mesterverk. Den enestående historien og personene i den hever standaren ytteligere takket være langt mer detaljerte ansikter og animasjoner, mens smartere partnere og fiender sammen med mulighet til å oppleve alt dette i enten 4K og 30 fps eller 60 fps med dynamisk bildeoppløsning gjør gameplayet vassere også. Topp det hele med deilig 3D-lyd, tilgjengelighets-innstillinger i verdensklasse, litt kult ekstramateriale og god bruk av DualSense-kontrollerens funksjoner, så kan jeg lett si at dette er noe alle som elsker originalen må ha.

Om du har stilt deg mer spørrende til hva poenget er med denne remaken og irritert deg grønn over prislappen kan du derimot senke poengsummen min et hakk eller to siden den store oppgraderingen av presentasjonen og noen mindre forbedringer av gameplayet ikke gir deg like mye for pengene som noen av de beste remakene på markedet. PlayStation trår uten tvil på syltynn is her, men om du har lyst på den ultimate utgaven av dette mesterverket bør du helt klart ta på skøytene og nyte opplevelsen.