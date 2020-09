The Last of Us: Part II har allerede vunnet The Game Awards-pris?

Du ser på Annonser

For en måned siden kunne Geoff Keighley bekrefte at det spennende The Game Awards-showet kommer tilbake i desember. Nå vet vi akkurat når og fått en klar indikasjon på at The Last of Us: Part II allerede har vunnet en pris.

Keighley spesifiserer nå at The Game Awards 2020 vil være den 10. desember, og at showet i stor grad vil fungere som før uten publikum. Vi kan forvente store annonseringer, muligheten til å prøve en drøss med demoer takket være The Game Festival, musikk fra kjente komponister og artister og mer.

Noe nytt vil det uansett være, og en av disse er en pris kalt "Innovation in Accessibility". Denne vil gå til et spill eller en maskinvare som presser mediet fremover med sitt fokus på å gjøre det tilgjengelig for flere. Nå er det selvsagt en rekke kontrollere og lignende som skal ha skryt for dette, men i år tror jeg nok The Last of Us: Part II, som fikk den første toppkarakteren av Can I Play That, er en meget sterk kandidat med sitt fantastiske fokus på tilgjengelighetsinnstillinger. Tiden får vise om det også vinner årets spill og hvilke kule nyheter vi kan se frem til.