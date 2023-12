The Last of Us: Part II Remastered forklarer No Return-modus i trailer

HQ

En av de største tingene Naughty Dog fremhevet da de bekreftet The Last of Us: Part II Remastered var den nye No Return-modusen. Vi ser imidlertid bare glimt av den i avsløringstraileren, så PlayStation Studios har bestemt seg for å fokusere utelukkende på rogueliken i en trailer som feirer at forhåndsbestillingene har startet.

Vi får se hvordan man kan spille som Ellie, Abby, Dina, Jesse, Lev, Tommy og andre mens vi kjemper oss gjennom ulike områder fylt med både vanlige infiserte, bloaters og til og med ratkings ved hjelp av våpen og ressurser vi finner. Noen av modifiseringene vises også, inkludert usynlige fiender og molotov-coctails som regner fra himmelen.

No Return vil være inkludert i The Last of Us: Part II Remastered når det lanseres på PS5 19. januar.