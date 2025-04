The Last of Us: Part II Remastered har en bedre lansering enn del I på PC

HQ

The Last of Us: Part II Remastered er endelig ute på PC, og fansen har strømmet til for å sjekke det ut på den nye plattformen. PC-versjonen kombinerer det originale PS4-spillet med funksjonene som ble brakt til PS5 Remastered-versjonen - for eksempel No Return roguelike-modus - PC-versjonen så lovende ut, men levde det opp til forventningene?

Det hadde en ganske sterk lanseringsdag, og fikk 23 000+ spillere på lanseringsdagen (ifølge SteamDB), noe som er litt mindre enn The Last of Us: Part Is lanseringstopp, men dette tallet kan vokse når vi når helgen.

The Last of Us: Part II Remastered blir imidlertid stort sett sett sett på som en bedre port enn The Last of Us: Part I, da sistnevnte ble lansert til blandet mottakelse med hensyn til ytelsen. Det er imidlertid fortsatt noen betenkeligheter spillere har, inkludert problemer med bildefrekvensbegrensningen og en og annen krasj her og der. Men med en 90% positiv vurdering på Steam i skrivende stund, ser det ut til at folk er veldig fornøyde med The Last of Us: Part II Remastered på PC akkurat nå.