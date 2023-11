The Last of Us: Part II Remastered kommer til PS5 i januar

HQ

Nesten ett år har gått siden troverdige rykter om at The Last of Us: Part II kommer til PlayStation 5 og PC begynte å svirre. Vi har fått ytterligere ekstremt sterke indikasjoner på dette både en gang og to ganger siden da, men tredje gang er lykkens gang.

Naughty Dog bekrefter at det som kalles The Last of Us: Part II Remastered lanseres på PS5 den 19. januar. Jeg har hørt fra flere kilder i selskapet at PC-versjonen vil komme "i midten av 2024", da de ønsker at Part II skal prestere langt bedre på PC enn The Last of Us: Part I gjorde de første månedene, men pressemeldingen nevner ikke noe om dette.

Så hva er nytt i The Last of Us: Part II Remastered? Vel, det blir åpenbart enda penere, utnytter PS5s forbedrede lydfunksjoner og har raskere lastetider, men Naughty Dog har noen andre mindre forventede godbiter i ermet. Det mest overraskende er en roguelike-modus kalt No Return, der vi får velge mellom mange forskjellige figurer med unike evner før vi begir oss inn i en verden som ligner på Hades, der ulike veier fører til en rekke tilfeldige møter og områder. Dette vil belønne oss med nye figurer, skins og andre kule ting.

Legg til dette, muligheten til å utforske områder som ikke kom med i det endelige spillet, nye opptak og kommentarer bak kulissene, den nye Guitar Free Play-modusen som Gustavo Santaolalla hentydet til, nye skins, enda flere tilgjengelighetsalternativer, en Speedrun-modus og et par andre ting, og det er trygt å si at undertegnede kommer til å spille gjennom The Last of Us: Part II igjen i januar. Spesielt fordi de av oss som eier originalen vil kunne oppgradere til Remastered for 10 dollar og ta med oss lagringsfilene våre.