The Last of Us: Part II Remastered lander på PC i mars neste år

På The Game Awards viste Naughty Dog frem en ny utgivelse. Vel, egentlig ikke. Mer som en ny PC-utgivelse, da The Last of Us: Part II Remastered kommer på PC den 4. mars 2025, og endelig lar PC-spillere se neste del av Ellie og Joels historie.

The Last of Us: Part II Remastered PS5-versjonen av Ellie og Joel ble utgitt for PS5 i år, og tilbyr forbedret grafikk og en ny roguelike-modus som spillerne kan oppleve. PC-utgivelsen markerer det som kan (og sannsynligvis bør) være den siste porteringen eller nyutgivelsen av et The Last of Us-spill.

Ta en titt på traileren nedenfor, og hold utkikk i mars neste år hvis du ennå ikke har spilt det andre kapittelet i The Last of Us' historie.