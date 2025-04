The Last of Us: Part II Remastered (PC)

HQ

HQ

The Last of Us: Part II, som ble utgitt i 2020, var den etterlengtede oppfølgeren til The Last of Us fra 2013. Siden den gang har Part II klart å generere inntekter for Sony i raskt tempo ved flere anledninger, og Remastered -versjonen ble sluppet i fjor på PlayStation, mindre enn fire år etter den opprinnelige utgivelsen. Nå kommer en port for PC-spillere. Dette arbeidet er utført av de trofaste Nixxes Software, som nok en gang har levert et produkt som lever opp til forventningene. Ved et magisk "sammentreff" kommer også den første episoden av den andre sesongen av The Last of Us -serien ut en drøy uke etter PC-utgivelsen.

Historien fortsetter fire år etter hendelsene i første del. Joel og Ellie har kommet seg i sikkerhet i byen Jackson, som har klart å danne et mellomstort og stabilt, godt bevoktet minisamfunn med sine barer og tjenester. Men de kan ikke legge fortiden bak seg. Hevnens grep når paret etter hendelser for mange år siden, noe som resulterer i en lang reise til Seattle. Denne gangen er Ellies medsammensvorne hennes forelskelse Dina. Historien fortelles også fra flere synsvinkler, noe som bidrar til å skape en mindre svart-hvitt og moralsk ensidig fortelling.

Dette er en annonse:

Det tåredryppende plottet og fortellingen er fortsatt de viktigste grunnene til å plukke opp spillet. Karakterbyggingen og den brutale fortellingen er fortsatt utmerket, og jeg er overhodet ikke overrasket over at de bestemte seg for å gjøre spillet om til en TV-serie. Selv om jeg personlig synes Naughty Dogs Uncharted -serie er mer underholdende, kan ikke den lettbente eventyrtonen sammenlignes med den bokstavelig talt torturøse atmosfæren i The Last of Us.

Det er egentlig ikke noe nytt med spillmekanikken, spesielt siden verden er kjent for de fleste spillere. Jo høyere vanskelighetsgrad du velger, desto viktigere blir det å mestre stealth-mekanikken. Selv på lavere vanskelighetsgrader er Infected og Clickers farlige motstandere hvis du ikke klarer å tynne dem ut før de finner deg.

Min PC-spillerfaring er sannsynligvis mer tilgivende enn konsollspillernes, ettersom det er relativt enkelt å skyte presise hodeskudd med musen - så lenge fiendene ikke stormer mot deg i full fart. Selv om ressursene alltid er knappe, er presise og ammunisjonseffektive presisjonsskudd en utmerket oppskrift på overlevelse.

Selv om historien i stor grad er en tradisjonell lineær fortelling, åpner verden seg av og til opp i halvåpne seksjoner før den leder spillerne til neste store begivenhet. Spesielt den tidlige Seattle-delen byr på en velbalansert opplevelse: Spillerne kan enten bevege seg raskt gjennom den eller velge å utforske områder som forlatte bankhvelv for å finne mer innhold.

Dette er en annonse:

Visuelt holder spillet en utmerket standard, og det er lite å utsette på det. Grafikkinnstillingene er omfattende, og selv om jeg ikke kunne bruke Nvidias optimaliseringsverktøy i testperioden, var grafikken likevel fantastisk - uten at GPU-ens vifter skrek om nåde.

PC-porten er generelt sett godt utført. RTX 3080-en min håndterte 4K-gaming uten problemer, forutsatt at jeg var villig til å senke noen av de mer krevende grafiske innstillingene litt. Det var bare noen få isolerte øyeblikk der bildefrekvensen uforklarlig falt til en krypende hastighet, til tross for at det ikke foregikk noen betydelig handling på skjermen. De med kraftigere GPU-er vil naturligvis kunne glede seg over enda bedre grafikk.

I tillegg til den lange hovedhistorien inneholder remasteren mindre ekstramateriale, som overlevelsesmodusen No Return og en gitarspillfunksjon. Disse tilleggene har imidlertid liten verdi i min samlede vurdering av spillet. Ettersom porteringen nok en gang er gjort til en utmerket standard, er karakteren lik originalen og den påfølgende Remasteren.

Eventyret er lett å nyte, men for meg var det eneste frustrerende aspektet lengden. Selv om jeg logisk nok forsto at denne oppfølgeren er betydelig lengre enn det første spillet, ble jeg likevel overrasket over den store økningen i spilletid. Til sammenligning er spilletiden til God of War og Ragnarök relativt lik. Men i The Last of Us: Part II er spillets lengde mer enn doblet, noe som drastisk endrer tempoet. Selv om det ikke er noen direkte unødvendige øyeblikk, føler jeg likevel at en mer kompakt historie hadde vært tilstrekkelig. Jeg mistenker at de fleste spillere vil være uenige med meg på dette punktet.

Til tross for dette er sluttproduktet utmerket, og mine upopulære meninger om spillets lengde endrer ikke det faktum at dette - fortsatt - er en av tidenes beste videospillutgivelser.