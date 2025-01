The Last of Us: Part II Remastered vil kreve en PSN-konto på PC

HQ

Husker du i fjor, da spillerne krevde at Sony fjernet PSN-kontokravet unødvendig lagt til Helldivers II? Vel, det ser ut til at selskapet holder foten godt plantet for alle andre PlayStation-spill som er tilgjengelige på PC, ettersom The Last of Us: Part II Remastered fortsetter trenden med å kreve en PSN-konto for å spille.

Med tanke på at det er mange land der PSN ikke er tilgjengelig, er dette mildt sagt et upopulært trekk, og likevel er det en trend Sony ikke viser noen tegn til å stoppe. Ghost of Tsushima, God of War: Ragnarök og mange flere har trengt en PSN-konto for å spille til tross for ingen reell unnskyldning for hvorfor fra Sony.

The Last of Us: Part II Remastereds Steam-side informerer potensielle kjøpere om at de trenger en konto, men selv med PSN-overlegget og inkludering av trofeer, er det vanskelig å identifisere hvorfor en spiller på PC trenger noe av det.

Hva synes du om dette? Bør Sony fjerne dette kravet for PC-spillene sine?