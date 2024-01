The Last of Us: Part II Remastered viser frem alle funksjonene i ny trailer

HQ

The Last of Us: Part II Remastered Guitar Free Play kommer ut i slutten av denne uken, og i forkant av lanseringen har PlayStation lagt ut en ny trailer som viser alle de nye funksjonene som kommer i denne oppdaterte, PS5-eksklusive versjonen av spillet.

The Lost Levels gir deg sjansen til å sjekke ut noe av innholdet som ble kuttet fra spillet, og lytte til utviklerens kommentarer om hvordan disse oppdragene ville ha sett ut i den endelige versjonen. Du kan også spille Guitar Free Play, der du kan spille som Joel og Gustavo.

Selvsagt finnes det også No Return, roguelike-modusen som lar deg sette kamptreningen din på den ultimate prøven. For de som allerede eier spillet, koster alt dette 10 pund, men for de som ennå ikke har spilt The Last of Us: Part II, må du ut med 45 pund for hele opplevelsen.

Se traileren nedenfor, og du kan lese anmeldelsen vår av spillet her.