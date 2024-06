The Last of Us: Part II Remastereds PC-versjon ryktes å være ferdig

HQ

Nå som vi vet nøyaktig når God of War: Ragnarök vil debutere på PC, er alle øyne rettet mot hvilken enspillertittel Sony planlegger å bringe til PC-publikummet neste gang. Selv om det uten tvil er mange som håper at Marvel's Spider-Man 2 vil være på listen ser det ut til at det endelig kan være på tide for The Last of Us: Part II å hoppe mellom plattformene.

Fordi den vanligvis veldig pålitelige Dealabs har lagt til nylige rykter om at en PC-port av Remastered -versjonen av spillet som debuterte tilbake i januar 2024 på PS5, er godt i gang med utviklingen. Dealabs går faktisk så langt som å si at produksjonen faktisk er fullført, og at dette kommer fra informasjon som dateres så langt tilbake som i november 2023, etter at spillet har vært i produksjon for PC siden minst 2021.

Med GoW: Ragnarök som kommer til PC i september, ville vi ikke forvente å se The Last of Us: Part II Remastered debutere på PC på forhånd, spesielt med tanke på at PlayStation ikke har en tendens til skyggedråper. Men ettersom Naughty Dog har vært kjent for å komme med kunngjøringer på Geoff Keighley-show tidligere, vil vi ikke sette en kunngjøring på Summer Game Fest helt ut av spørsmålet.

Kanskje en sen 2024-lansering er på kortene, eller kanskje målet vil være å debutere versjonen i tråd med sesong 2 av HBO-showet neste år. Hva tror du om dette?